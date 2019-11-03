"Динамо" нокаутировало "Львов" перед ответным матчем с "Копенгагеном" / Фото: twitter.com/DynamoKyiv

В матче 13 тура Favbet Лиги в гости к столичному "Динамо" приехал аутсайдер чемпионата "Львов".

"Динамовцы", как и предполагалось, с первых минут активно разместились на половине поля соперника, что быстро принесло свои плоды. Всего 10 оборотов минутной стрелки хватило столичной команде, чтобы открыть счет в матче. Получивший определенный кредит доверия от тренеров Шапаренко откликнулся на прострел Миколенко с левого фланга, аккуратно отправив мяч в сетку ворот гостей.

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Хозяева забитого после гола не сбавляли обороты, и уже в следующей атаке "десятка" киевлян мог оформить дубль, но "Львов" выручил Сарнавский. Ближе к 25 минуте футболисты из города Льва сумели выровнять игру. В одной из атак Приймак в собственной штрафной сбил нападающего соперника, за что судья справедливо назначил пенальти. Сыграть в "лотерею" решил Виктор Цыганков, забивший свой 5 гол в нынешнем чемпионате.

На 36-й минуте игры за грубый фол желтую карточку получил капитан "Динамо" Сергей Сидорчук, которая оказалась для него второй. Хозяева остались вдесятером, потеряв ключевого игрока перед выездным матчем с "Шахтером". В оставшиеся минуты до перерыва "Львов" активизировался, но голов болельщики не увидели. Под аплодисменты столичной публики команды ушли на перерыв.

Начало второго тайма мало чем отличалось от первых 45 минут встречи. Вышедший на замену Вербич мог уже первым касанием увеличить преимущество киевлян, правда, удару словенца не хватило точности. "Львов", имея преимущество в одного игрока, старался прессинговать футболистов "Динамо", но особого результата такая игра не приносила. Игроки столичного клуба умело "сушили" игру, создавая поодинокие моменты у ворот гостей.

Присутствовавшие на матче 7843 болельщика явно заскучали и хотели увидеть еще голы в исполнении обеих команд. Вышедший на замену Артем Беседин на 82-й минуте подарил им такую возможность, удачно сыграв на добивании после удара Виктора Цыганкова. Преимущество "бело-синих" достигло трех мячей.

В оставшиеся минуты "Львов" попытался создать момент для гола престижа, но вместо этого Сарнавскому в четвертый раз пришлось доставать мяч со своих ворот. В компенсированное ко второму тайму время Денис Попов после подачи Шапаренко с углового воспользовался неразберихой в штрафной соперника и вколотил мяч в ворота "Львова".

Как итог, уверенная победа "Динамо", которым уже в четверг, 7 ноября, предстоит сыграть важнейший гостевой матч 4-го тура Лиги Европы против "Копенгагена". Львовяне же продолжает замыкать турнирную таблицу, оставляя за собой звание самой "незабивной" команды чемпионата.

"Динамо Киев" - ПФК "Львов" - 4:0

Голы: Шапаренко, 10; Цыганков, 30 (с пенальти); Беседин, 81, Попов, 90+1.

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (до 36), Гармаш (Андриевский, 83), Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77), Соль (Вербич, 46).

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Мартан, Братков (Феррейра, 46), Сабино, Приймак, Шина (Филипе, 84), Богунов (Велвес, 71), Татарков, Пернамбуко.

Предупреждения: Сидорчук, 16, 36 - Приймак, 27; Мартан, 54; Гончар, 84.

Удаления: Сидорчук, 36 (второе предупреждение).

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