Тина Кароль без белья устроила "пожар" в сети [ Редактировать ]
Тина Кароль удивила поклонников новым фото / Фото: instagram
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно удивила поклонников подросшим сыном, поразила фанатов новым эффектным фото. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она позирует в халате на кровати.
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"Невероятная", "Вы прекрасны", "Горячая", - комментировали в сети.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль показала семейно фото с отдыха, а также Елка удивила поклонников украинской песней.
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