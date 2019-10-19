Певица Ёлка выпустила новый клип с украинской группой Dilema на лирическую украиноязычную песню "Давай, літай". Ролик они опубликовали в Youtube.

Инициаторами этого проекта были. украинские музыканты.

Читайте также Женила на себе принца: Меган Маркл разоблачили

"Мы сидели вместе на студии и показывали Ёлке наши песни из будущего альбома и она просто влюбилась в трек "Танемо", который, к тому времени, был уже записан и полностью готов к выпуску. И когда в скором времени родилась "Давай, літай", я не мог не сделать ей предложение спеть вместе!" - сообщил Евгений Бардаченко.

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль шокировала ярким нарядом, а Ани Лорак впервые рассказала о молодом бойфренде.