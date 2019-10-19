Елка удивила поклонников украинской песней (видео) [ Редактировать ]
Певица Ёлка выпустила новый клип с украинской группой Dilema на лирическую украиноязычную песню "Давай, літай". Ролик они опубликовали в Youtube.
Инициаторами этого проекта были. украинские музыканты.
"Мы сидели вместе на студии и показывали Ёлке наши песни из будущего альбома и она просто влюбилась в трек "Танемо", который, к тому времени, был уже записан и полностью готов к выпуску. И когда в скором времени родилась "Давай, літай", я не мог не сделать ей предложение спеть вместе!" - сообщил Евгений Бардаченко.
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