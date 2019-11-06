В Тернополе зверски изрезали мужчину из-за сигареты [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, в Тернополе на улице Киевской случилось происшествие. Так, возле местного кафе неизвестный напал на мужчину и нанес ему удар ножом. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, в одном из заведений общественного питания отдыхали трое мужчин. Когда компания вышла из помещения, к ним подошел неизвестный и попросил сигареты. В какой-то момент он начал хамить, а потом куда-то ушел.
Через несколько минут вернулся, держа в руке нож. Двое из компании успели отойти, а третий попытался ногой выбить нож. Однако ему это не удалось и неизвестный ранил его. Пострадавшего госпитализировали с травмой средней тяжести.
Данный факт внесен и Едрей согласно статье 296 часть 4 УК - хулиганство. Продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель задавил мать с ребенком, а также под Ивано-Франковском мужчина убил приятеля из-за долга.
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