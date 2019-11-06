Ракицкий ушел из сборной Украины / Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Экс-защитник донецкого "Шахтера", ныне защищающий цвета санкт-петербургского "Зенита", заявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины.

Соответствующий пост футболист разместил на личной странице в социальной сети Facebook.

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Центрбек признался, что после скандального перехода в российский клуб все же ждал вызова в национальную сборную, но этого не произошло.

"Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года.

Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?", - отметил Ракицкий.

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Также защитник тепло вспомнил былые времена, поблагодарил всех за поддержку и пожелал национальной сборной дальнейших побед.

"Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!", - подытожил Ярослав.

Ярослав Ракицкий дебютировал за сборную Украины 10 октября 2009 года, отыграв весь матч против англичан (1:0). За десять лет защитник провел в футболке "сине-желтых" 54 поединка. На его счету 4 забитых мяча и 3 ассиста.

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