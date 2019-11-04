Футболист получил страшную травму во время игры (жуткое фото) [ Редактировать ]
В 11-м туре чемпионата Англии "Эвертон" полузащитник Андре Гомеш на 77-й минуте страшную травму. В сети появилось фото травмированной ноги футболиста.
Португалец совершал скоростной проход с мячом, но его жестким подкатом остановил Сон Хын Мин, который сразу получил красную карточку.
Пресс-служба "Эвертона" уже сообщила, что перелом правой лодыжки подтвердился, а Гомеша ждет операция и длительное восстановление.
Ранее сообщалось, что арбитр остановила матч ради фото с Кака.
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