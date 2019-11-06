У Таджикістані напали на прикордонників [ Редактировать ]
В Таджикістані невідомі напали на прикординний пункт. Двадцятеро озброєних людей у масках розстріляли двох силовиків та заволоділи автоматами Калашникова.
Імена загиблих у МВС країни не називають, 15 зловмисників ліквідували на місці, п'ятьох затримали. Їх особи також не розголошують.
Влада країни заявляє, за нападом стоїть угруповання Ісламська держава, бойовики нібито проникли в країну з Афганістану
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