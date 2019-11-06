"Опозиційна платформа - За життя" закликала покарати відповідальних за нападки на незалежні ЗМІ [ Редактировать ]
Провести службові розслідування, вдосконалити законодавство та покарати відповідальних за нападки на незалежні ЗМІ - вимагають в "Опозиційній платформі - За життя".
Ситуацію зі свободою слова в Україні в політсилі вважають критичною, а відсутність розкритих злочинів проти журналістів - результатом бездіяльності чиновників. У політсилі вирішили розпочати роботу над внесенням системних змін до законодавства, яке унеможливить будь-який тиск на медійників.
Більше трьох років, і поки що майже безрезультатно, співробітники СБУ розслідують захоплення та підпал новинної служби телеканалу "Інтер".
Нагадаю, 4 вересня 2016 кілька десятків чоловіків у балаклавах - прорвалися до приміщення та студії новин і підпалили їх. Працівники були змушені рятуватися від полум'я на даху і через це опинилися у вогняній пастці. Тоді в лікарні з травмами опинилася кореспондентка "Подробиць" Олена Зоріна.
Інші співробітники новинної служби отруїлися чадним газом. Конкретних результатів, призвіщ замовників та виконавців нападу на новини "Інтера" - досі немає.
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