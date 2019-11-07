Від середини жовтня вчителі по всій країні час від часу влаштовували страйки

Дві тисячі освітян вийшли на протест у хорватській столиці. Пройшли вулицями Загреба до будівлі уряду. Вимагають підвищити зарплати щонайменше на 6 відсотків. Адже попри складність роботи - отримують менше, ніж інші бюджетники.

Від середини жовтня вчителі по всій країні час від часу влаштовували страйки. Уряд пішов на переговори з профспілками і пообіцяв підвищити виплати на два відсотки. Протестувальники на такі поступки не згодні.

"Спочатку в уряді заявляли, що в бюджеті немає грошей на зарплати вчителям. Для всіх є, а для нас - ні. Насправді є кошти, просто з невідомих причин нам не хочуть їх виплачувати", - говорить Анна Хініч, член профспілки вчителів.

"Влада досить довго ігнорувала наші страйки, але тепер у них це не вийде. Ми вимагаємо прибрати різницю в зарплатах освітян порівняно з іншими працівниками бюджетної сфери. Уряд має визнати на переговорах, що цей розрив існує. І нарешті дослухатися до людей", - говорить Бранімір Міхалінеч, лідер спілки працівників середньої освіти.