Вчителі Хорватії вийшли на мітинг [ Редактировать ]
Дві тисячі освітян вийшли на протест у хорватській столиці. Пройшли вулицями Загреба до будівлі уряду. Вимагають підвищити зарплати щонайменше на 6 відсотків. Адже попри складність роботи - отримують менше, ніж інші бюджетники.
Від середини жовтня вчителі по всій країні час від часу влаштовували страйки. Уряд пішов на переговори з профспілками і пообіцяв підвищити виплати на два відсотки. Протестувальники на такі поступки не згодні.
"Спочатку в уряді заявляли, що в бюджеті немає грошей на зарплати вчителям. Для всіх є, а для нас - ні. Насправді є кошти, просто з невідомих причин нам не хочуть їх виплачувати", - говорить Анна Хініч, член профспілки вчителів.
"Влада досить довго ігнорувала наші страйки, але тепер у них це не вийде. Ми вимагаємо прибрати різницю в зарплатах освітян порівняно з іншими працівниками бюджетної сфери. Уряд має визнати на переговорах, що цей розрив існує. І нарешті дослухатися до людей", - говорить Бранімір Міхалінеч, лідер спілки працівників середньої освіти.
по теме
Дорога відчаю: освітяни перекрили Варшавську трасу
Нічим годувати сім'ї - зарплати немає три місяці, хоча їм обіцяли, що зароблене отримають до Дня вчителя
У Гонконгу люди у масках вийшли на мітинг за демократію та розтрощили ресторан
Люди у білих масках Анонімуса вигукували гасла проти поліції та вимагали демократичних реформ. Згодом сконструювали барикаду й розтрощили ресторан
У Каталонії масовими протестами зустріли короля Феліпе
Його Величність приїхав у бунтівний регіон у рамках передвиборчої кампанії - протестувальники били сковорідками і палили фото короля
Поліція відкрила вогонь по протестувальникам у Іраку
Акції непокори тривають по всій країні вже кілька тижнів і стали наймасовішими від часу падіння режиму Саддама Хусейна
У Перу протестують проти боїв биків
Активісти, що виступають проти знущання з тварин, оточили арену Ліми, де розпочинається найбільший у країні фестиваль кориди