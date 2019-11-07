СБУ затримала контрабанду деталей для літаків [ Редактировать ]
СБУ затримала зловмисників, які продавали в Росію комплектувальні для військових літаків. Шестеро контрабандистів хотіли провезти їх через аеропорт "Бориспіль".
На складах та за місцем проживання ділків правоохоронці провели обшуки - вилучили агрегати, підготовлені для вивезення. Під час трусу один з підозрюваних намагався застосувати зброю.
Проти контрабандистів відкрито кримінальне провадження.
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