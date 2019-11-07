Підрив авто у Києві: одна людина загинула [ Редактировать ]
У Києві підірвали автомобіль: одна людина загинула, двох поранено. Це сталось близько десятої вечора на Брест-Литовському шосе. Відомо, що один з постраждалих бізнесмен, який займається фармацевтичним бізнесом Ігор Сало.
В поліції розглядають версію, що саме на нього і був організований замах. Як розповіли очевидці, до автомобіля підприємця під'їхав мотоцикліст та поклав на дах машини якийсь предмет. Після того як він від'їхав, стався вибух. Для розшуку і затримання мотоцикліста - введено спеціальну поліцейську операцію.
"Особи потерпілих встановлені. Загиблим виявився працівник поліції охорони, який здійснював охорону згідно до договору. Також в лікарняних закладах перебувають підприємець та його водій. Вживаються усі заходи щодо встановлення та затримання усіх осіб які причетні до вказаного кримінального правопорушення. слідством розглядається декілька версій, але одної з головних ми розглядаємо - підприємницька діяльність потерпілого 57-річного чоловіка", - говорить Віктор Нечитайло, т.в.о. начальника ГУНП у м. Києві.
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він наблизився до автомобіля та поклав на його дах якийсь предмет. Після того як від'їхав, предмет вибухнув. Для розшуку і затримання мотоцикліста введено спеціальну поліцейську операцію
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