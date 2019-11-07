31 октября 2019 года Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил жалобу на бездействие Государственного бюро расследований и обязал должностных лиц ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении должностным лицом - председателем Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ткаченко А. В. - уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 344 ("Вмешательство в деятельность государственного деятеля"), ч. 1 ст. 14 ("Приготовление к преступлению"), ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи со вступлением в силу Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине"" (рег. № 0896 от 29.08.2019), которым разрешила приватизацию ЧАО "Одесская киностудия". По мнению народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина, Василия Нимченко и Юрия Загородного, обстоятельства принятия этого закона свидетельствуют о том, что он был коррупционно пролоббирован народным депутатом от фракции "Слуги народа" Александром Ткаченко, который занимал должность члена Наблюдательного совета ЧАО "Одесская киностудия" - представителя акционера ООО "Новая киностудия".