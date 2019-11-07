Смерть за коммуналку: убийца пытается отделаться "липовыми" документами [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, в Киеве, на улице Петра Чаадаева, произошло ЧП, мужчина поссорился с соседями, достал автомат и подстрелил одного из них. Об это сообщает "Kyiv LIVE".
"Мужчина не платил квитанции за электроэнергию, к нему пришли соседи чтобы разобраться, а он получив автомат - застрелил их", - говориться в сообщении.
Позже соседка опубликовала обращение на своей странице в Facebook с информацией о том, что мужчина пытается сделать поддельную справку и его хотят взять на поруки. Женщина просит помочь всех неравнодушных:
Люди! Берут на поруки нашего стрелка. Выступает за это федерация тхеквондо. Делают справку задним числом, что он благодетель и был в АТО! Пожалуйста, кто может помочь, помогите, чтобы было все по закону!
Раньше сообщалось о том, что российский солдат жестоко расправился со сослуживцами. А также в Ривне посреди улицы открыли стрельбу.
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