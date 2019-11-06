Во вторник, 5 ноября, в Харькове произошла жуткая перестрелка. Полицейским удалось выяснить, кто устроил стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Известно, что виновником перестрелки оказался 36-летний гражданин Азербайджана. Сейчас мужчину разыскивают.

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Стоить отметить, что после инцидента для выяснения всех обстоятельств в отдел полиции пригласили 14 человек в возрасте от 18 до 21 года. Все они живут в Харькове и оказались студентами различных городских вузов. Мужчин уже отпустили.

Раньше сообщалось о том, что в Харькове зверски расстреляли мужчину. А также под Киевом трагически погиб мужчина.