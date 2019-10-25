Российский военнослужащий в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам в военной части. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Известно, что в ходе случившегося погибли восемь человек, еще двое получили ранения.

Стрельбу начал солдат срочной службы. Это произошло во смене караула, злоумышленник задержан. В министерстве обороны рассказали, что военный мог расстрелять сослуживцев-за нервного срыва, вызванного личными причинами.

Раньше сообщалось о том, что в Ривне посреди улицы открыли стрельбу. А также в Киеве введен план "Сирена".