Российский солдат жестоко расправился со сослуживцами [ Редактировать ]
Стрельба / Фото: "Радио Свобода"
Российский военнослужащий в Забайкалье открыл огонь по сослуживцам в военной части. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Известно, что в ходе случившегося погибли восемь человек, еще двое получили ранения.
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Стрельбу начал солдат срочной службы. Это произошло во смене караула, злоумышленник задержан. В министерстве обороны рассказали, что военный мог расстрелять сослуживцев-за нервного срыва, вызванного личными причинами.
Раньше сообщалось о том, что в Ривне посреди улицы открыли стрельбу. А также в Киеве введен план "Сирена".
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