До Одеси сьогодні прибули народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя". Візит здійснили через низку гучних скандалів у місті. Про що саме говорили - дивіться в наступному матеріалі.

Народні депутати Ілля Кива та Микола Скорик прийшли до очільника Одеського обласного управління поліції Олега Беха. Поза камерами обговорили резонансні події останніх місяців. Зокрема скандал навколо колишнього притулку "Світанок". Нагадаю, правозахисники оприлюднили інформацію, що вихователі там систематично б'ють дітей, принижують та навіть ґвалтують. До того ж, до злочинів можуть бути причетні правоохоронці. Наразі триває слідство, а нардепи від "Опозиційної платформи - За життя" пообіцяли: якщо підозри підтвердяться - будуть відстежувати судові процеси та вимагати справедливого покарання для винуватців.

"Мы знаем о том, что и били шокером, и унижения происходили. Сегодня наша задача народных депутатов разобраться в системных не просто нарушениях, в преступлениях по отношению к нашим с вами детям. Здесь нет политики, здесь есть всего-навсего человеческая позиция, позиция родителей, позиция здравомыслящих взрослых людей. Мы обязаны защищать наших детей", - говорить Ілля Кива, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Інша резонансна подія, яка сталася в Одесі минулого тижня, - демонтаж пам'ятної дошки маршалу Георгію Жукову на будівлі обласного військкомату. Серед білого дня барельєф збили активісти націоналістичної організації: квартирно-експлуатаційна частина військових начебто дала їм на це згоду. Втім, депутат міськради Богдан Гіганов розповів опозиціонерам: ця структура не мала на це права: дошка Жукову не перебуває на її балансі. Крім того, будівля є пам'яткою архітектури, і навіть облдержадміністрація підтвердила: демонтаж барельєфа був незаконним. Нардепи пообіцяли контролювати перебіг справи.

"Вот все те вопросы, которых только что касались мои коллеги, мы будем их решать исключительно в законном поле через суды, через обращения в органы Национальной полиции и рассчитываем на их поддержку в рамках закона. О том, что начальник КЭЧ, предположим, превысил явно свои полномочия и мы будем добиваться того, чтобы он понес соответствующую ответственность за свои действия. И наша политическая сила – "Оппозиционная платформа - За жизнь" - сделает все возможное для того, чтобы защитить права одесситов", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Народні обранці розповіли: очільник одеської поліції пообіцяв надати підтримку у вирішенні всіх питань, які вони обговорили. Отже в подальшому розраховують на співпрацю.