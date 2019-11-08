Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась в Instagram новым фото, которым заворожила поклонников.

"Четверг - моя пятница. Поскольку завтра у меня нет занятий, я с нетерпением жду трехдневных выходных. Что вы любите делать в выходные? Я люблю организовывать обед с друзьями, а затем марафон кино, поездку в галерею или поездку на велосипеде в парке", - написала внучка Ротару.

На фото Соня предстала в белых джинсах и топе, а образ дополнила бежевая куртка.

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