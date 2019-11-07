Анна Семенович взбудоражила откровенным декольте (фото) [ Редактировать ]
Популярная российская актриса, певица и телеведущая, экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в ярком образе с откровенным декольте.
Однако, под снимком звезда обратилась к хейтерам: "Я конечно понимаю, что одинаковых людей не бывает и все находятся на разных уровнях духовного развития, но меня все больше и больше поражают хейтеры. Мне совершенно не понятно где эти люди черпают столько злости".
Подписчики поддержали артистку: "Не обращайте внимания на таких, вы невероятная", "Таких людей нужно игнорировать. И ноль эмоций в их сторону", "Никого не слушайте!".
Ранее мы писали о том, что Анна Семенович взбудоражила фанатов фото, а также что Анна Семенович поразила архивным фото.
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