Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками фото в бикини. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.

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"А какие купальники выбираете вы? Многие ли из вас могут позволить себе надеть мини бикини на свое тело? Но многие могут обсуждать. Котики мои, тела свои приведите в порядок, а потом советуйте как мне жить. И не удивляйтесь, почему мужья бросают многих...", - написала Волочкова.

Подписчики возмущенно отреагировали на слова балерины: "Ну так-то твой шкаф тоже в мини-бикини не вписывается от слова совсем, а то что ты "позволяешь себе" носить подобного рода вещи говорит лишь о твоей неадекватности", "На голове три пера в два ряда", "Настя, у тебя скоро анарексия начнется!".

Ранее сообщалось, что Волочкова нарвалась на критику, а также что Волочкову обвинили в безграмотности.