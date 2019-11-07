В четверг, 7 ноября, в Ривне на улице Декабристов случилось ЧП. Так, неизвестный бросил гранату во двор дома, принадлежащего 55-летнему частному предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела установили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Ее обломки изъяли и направили на экспертизу.

Читайте также Во львовской многоэтажке прогремел взрыв

В доме проживает дочь предпринимателя, которая на момент инцидента была в доме одна. Сообщается, что она не пострадала. В результате взрыва поврежден фасад дома, входные двери и окно.

Злоумышленник скрылся до приезда полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее сообщалось, что в Одессе дети подорвали грузовик, а также под Киевом вспыхнула ферма.