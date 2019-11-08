Приметы на 9 ноября: что категорически запрещено [ Редактировать ]
Приметы / Фото: "Молдовмедиа"
9 ноября - день памяти Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря.В этот обязательно нужно завершить все дела и проекти, иначе жизнь будет полна неудач и разочарований.
Приметы на 9 ноября:
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Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.
- Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.
- Если птицы гнезда вьют - не к добру это.
- Коза дорогу перебежала - жди приятных гостей.
Раньше сообщалось о том, что категорически нельзя делать в Дмитриев день. А также что запрещено в день Казанской иконы Божьей матери.
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