Романтика і кримінал. У Рівному чоловік через кохання підпалив чуже авто і сам ледь не згорів. Сталося це сьогодні опівночі в одному зі спальних районів міста. Горів "Лексус", який на відео його власник припаркував поблизу багатоповерхівки, де і живе. А на ранок побачив машину обгорілою.

Під капотом все вигоріло вщент. І це при тому, що рятувальники загасили полум'я за 10 хвилин. Як згодом з'ясувалося, займисту суміш у позашляховик кинув суперник власника Лексуса. Так він хотів поквитатися із чоловіком за дівчину.

Але палій виявся не лише дуже ревнивим, але й украй незграбним. Тож і сам добряче обгорів. Через опіки він не зміг далеко втекти від поліцейських.