У Рівному горе-коханець намагався помститися за дівчину і обгорів [ Редактировать ]
Романтика і кримінал. У Рівному чоловік через кохання підпалив чуже авто і сам ледь не згорів. Сталося це сьогодні опівночі в одному зі спальних районів міста. Горів "Лексус", який на відео його власник припаркував поблизу багатоповерхівки, де і живе. А на ранок побачив машину обгорілою.
Під капотом все вигоріло вщент. І це при тому, що рятувальники загасили полум'я за 10 хвилин. Як згодом з'ясувалося, займисту суміш у позашляховик кинув суперник власника Лексуса. Так він хотів поквитатися із чоловіком за дівчину.
Але палій виявся не лише дуже ревнивим, але й украй незграбним. Тож і сам добряче обгорів. Через опіки він не зміг далеко втекти від поліцейських.
по теме
На Львівщині викрили масштабну наркомережу
Силовики провели обшуки в Ужгороді, Дніпрі, та Мукачеві - вилучили наркотики, гроші та засоби зв'язку між членами банди
Працівницю Нацбанку спіймали на хабарі
15 тисяч доларів - це половина суми, яку вимагала здирниця від представника фінансової компанії
У Рівному на подвір'ї екс-депутата рвонула бойова граната
Вибуховою хвилею розбило шибки, пошкодила фасад та вхідні двері будинку. Помешкання належить бізнесменові Володимиру Рабінюкові, колишньому депутату Рівненської ради
Поліція Дніпра з'ясовує обставини стрілянини у гуртожитку
Стрілянина сталася в коридорі студентського гуртожитку Дніпровського національного університету імені Гончара. Вікторія Краснопольська розповідає напередодні ввечері, вони з дівчатами сиділи та чекали своєї черги у душ
У Києві неплатник прострелив сусіду живіт
Напередодні ввечері чоловік із рушниці вистрелив у свого сусіда того з тяжкими пораненнями живота ушпиталили. Стрілка затримала поліція