Президент принял важное решение о Госпогранслужбе [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства.
Глава государства освободил Олега Бляшенка с должности заместителя председателя Государственной пограничной службы.
"Освободить Бляшенка Олега Викторовича от должности заместителя Председателя Государственной пограничной службы Украины", - отмечается в документе.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский принял важное кадровое решение по СБУ, также Зеленский назначил еще одного советника.
по теме
Зеленский назначил главу Харьковской ОГА
В среду, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА
Требую держать "порох сухим": Зеленский обратился к воинам-артиллеристам
В воскресенье, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов-артиллеристов
Зеленский назначил нового главу Черниговской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Прокопенко
Зеленский назначил первого заместителя начальника УГО
Президент Украины назначил Игоря Пискуна первым заместителем начальника УГО
Зеленский проверил новую трассу на Мариуполь
Владимир Зеленский ознакомился с результатом проделанного ремонта дороги