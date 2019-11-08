Британский дерматолог Кэти Уайт рассказала, что употребление алкоголя является основной причиной преждевременного появления признаков старения кожи.

Спиртное вызывает обезвоживание, что негативно сказывается на состоянии кожи, ее способности к регенерации и выработке коллагена. В итоге кожа становится тусклой, теряет упругость, появляются воспаления и пигментные пятна.

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Кроме того, сахар в напитках, например в вине, влияет на уровень сахара в крови, вызывая скачки, а это может стать причиной появления морщин. Еще один негативный фактор - плохой сон. Употребление алкоголя ведет к нарушениям фаз сна, тревожному сну, бессоннице. Это происходит из-за снижения выработки мелатонина. В результате во время сна хуже идут процессы восстановления, не только кожи, но и всего организма в целом.

Что с этим делать? Полностью отказаться от злоупотребления алкоголем. Если вы планируете выпить больше одной порции, то нужно обязательно пить побольше воды, отказаться от жирных и сладких закусок. Также нельзя забывать об уходе за кожей и правильном питании.

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