Знаки зодиака: какой вы алкогольный напиток [ Редактировать ]
Мало кто знает, что по знаку зодиака можно узнать забавные факты о себе. Астрологи сравнивают каждый знак с определенными драгоценностями, растениями, животными и даже продуктами питания. На этот раз Podrobnosti.ua предлагают вам узнать, какой вы алкогольный напиток.
Овен
Овны любят эксперименты и не терпят занудного спокойствия, поэтому не удивительно, что их напиток - абсент.
Телец
Тельцы всегда стремятся к приключениям и могут добавить острых ощущений в жизнь любого человека. Они динамичные, смелые и хорошо адаптируются к любым условиям. Именно поэтому лучше всего им подходит водка.
Близнецы
Так как близнецы отличаются загадочностью, а иногда и капризностью, напиток, который подойдет им лучше всего - джин.
Рак
Напиток Раков определенно пиво. Этот знак зодиака любит веселых и шумных друзей, а этот алкоголь безусловно для большой компании.
Лев
Львов ассоциируют с таким прекрасным и зрелым напитком, как вино. Этот знак набирается должной мудрости и опыта с годами, точно также, как вино улучшает свой вкус и аромат.
Дева
Ваш напиток определенно ром. Благородный напиток раскроет ваши таланты.
Весы
Весам точно не подойдут крепкие алкогольные напитки. Необычный вкус ликера подчеркнет вашу неординарность.
Скорпион
Горячему и экспрессивному скорпиону всегда нужно движение. Они не терпят стабильности. Возможно с текилой все станет еще интересней?
Стрелец
Шампанское - определенно ваш напиток. Стиль и любовь к жизни - вот главные принципы этого знака зодиака.
Козерог
Ваш напиток - коньяк. Вы неспешные и расчетливы, делаете все медленно и без лишних слов. Этот алкоголь лучше остальных описывает ваш характер.
Водолей
Вы - виски. Рожденным под этим знаком не нужно доказывать свою успешность. Этот напиток придется вам под стать.
Рыбы
Зачастую рыбы не получают удовольствия от алкоголя. По этому, их напитки - легкие алкогольные коктейли с джином или ликером.
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