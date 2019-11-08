А от у Британії нарешті бодай якась чіткість! Хоча "брекзиту" знову немає, всі пішли на перевибори. Голосування призначене на 12 грудня. І воно точно відбудеться, бо перенести вибори, як "брекзит", не можна. Отже, від того, хто переможе, залежатиме в Лондоні все. Світлана Чернецька - далі.

Зелені лави, дерев'яні балкони і навіть годинник над кріслом спікера. Ця зала - копія британського парламенту. Єдине, замість знайомих облич депутатів - на картині... шимпанзе. Це творіння вуличного художника Бенксі. "Автономний парламент". І хоча написане полотно 10 років тому, зараз - злободенне, як ніколи.

"Кращого часу, щоб виставити цю картину на аукціон - і не вигадаєш. Бо те, що спостерігаємо в парламенті останні кілька місяців - стало мильною оперою, за якою не лише ми у Великій Британії стежимо, але й у Європі, та всьому світові", - говорить Алекс Бранчик голова Європейського відділу сучасного мистецтва в аукціонному домі "Сотбіс".

Перипетії у британському парламенті зіграли на руку авторові. Він продав полотно вп'ятеро дорожче, аніж сподівався. За 10 мільйонів фунтів. Щоправда, кому - невідомо.

Парламент сполученого Королівства справді на піку популярності. Бо ось уже три роки, як не може дійти згоди щодо виходу країни з ЄС. Черговий дедлайн "брекзиту" був минулого тижня. А віз і нині там.

"Ось 31 жовтня настало. Ні-ні, я просто констатую факт - день, коли Борис Джонсон обіцяв, що ми покинемо Євроспільноту. Він також сказав, що радше сконає у канаві, ніж перенесе "брекзит". Утім він програв. І це цілковито його невдача", - говорить Джеремі Корбін лідер опозиції парламенту Великої Британії.

Борис Джонсон не виконав своєї головної обіцянки. Хоча й хитрував, як міг. Робив усе, щоби розлучення з ЄС стало реальністю. Та парламент його переграв. Брекзит знову перенесли - на січень наступного року.

"Я неймовірно засмучений і спантеличений. Але давайте не будемо сумніватися в тому, що сталося. Нам вдалося домовитися про фантастичну угоду, парламент підтримав її, але потім проголосував за перенесення терміну її виконання. Тому ми й не вийшли", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Боротьба парламенту й уряду почалася ще задовго до прем'єрства Бориса Джонсона. Власне, це протистояння призвело і до відставки його попередниці Терези Мей.

"Це конфлікт між представниками демократії - членами парламенту - та прямою демократією - голосами простих громадян, тобто результатами референдуму. Борис і його уряд став на бік людей, але депутати кажуть "ні", - говорить Ян Беґґ, професор Лондонської школи економіки.

У британському парламенті шістсот п'ятдесят депутатів. Усі вони мажоритарники. А оскільки ледь не половина країни проголосувала Проти брекзиту, вони змушені відстоювати позицію своїх виборців. Це й призводить до паралічу у владі. Тож прем'єр вирішив: єдиний вихід - розпустити парламент і провести дочасні вибори.

"Наші громадяни заслуговують на більше, ніж вибір між двома змученими старими партіями. Вони заслуговують лідера, який хоче зупинити брекзит і збудувати краще майбутнє", - говорить Джо Свінсон, лідер Ліберально-демократичної партії Великої Британії.

Солодкі та щедрі обіцянки - вже ллються рікою. Усі партії почали передвиборчу кампанію. На неї ще є трохи часу, голосування - призначене на 12 грудня. Опозиція довго противилася виборам. Адже Джеремі Корбін один із найменш популярних лідерів лейбористів. І його партії навряд чи переможе консерваторів.

"Наразі Консервативна партія щонайменше на 10% випереджає найближчих конкурентів - партію Лейбористів. За опитуваннями, консерватори мали би отримати більшість на цих виборах. Утім, це - один із найнепрогнозованіших періодів в історії країни. І чекати можна всього", - говорить Метью Оксенфорд, аналітик центру Економічної розвідки.

На минулих дочасних виборах два роки тому консерватори теж перемагали за усіма опитуваннями. А в результаті ледь спромоглися сформувати більшість! Та що там казати, навіть прем'єрові треба буде дуже постаратися, щоб утримати своє місце на окрузі.

Це лондонський район Аксбрідж і Південний Руісліп. Округ Бориса Джонсона. Тут він обійшов конкурента-лейбориста з перевагою в 10 відсотків. Та зараз, за останніми опитуваннями, ця різниця скоротилася вдвічі.

"Це для мене - неймовірний шанс. Мало того, що прем'єр має найменшу більшість за 100 років, так мені треба змінити думку Лише п'яти відсотків людей, аби підсидіти прем'єра в парламенті", - говорить Алі Мілані, кандидат у депутати від партії лейбористів.

Якщо Борису Джонсону не вдасться виграти, йому доведеться покинути Даунінґ-стрит, 10. Тобто для прем'єра ці вибори величезний ризик. Утім, знову ж таки, без хитрощів не обходиться. Команда Джонсона ретельно вибирала дату голосування. Консерваторам вигідна низька активність виборців. А її забезпечить наближення Різдва та передсвяткові клопоти.

Борис Джонсон розраховує кардинально виправити ситуацію в парламенті. Насамперед - сформувати переконливу більшість. Вона дозволить прем'єрові проводити усі необхідні законопроекти і не вставляти палки в колеса. А це автоматично означає, що йому нарешті вдасться поставити крапку в питанні "брекзиту". От тільки минулі дочасні вибори вже довели, що британці можуть здивувати волевиявленням.