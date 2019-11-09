Зимой количество фруктов и ягод резко уменьшается. Однако, эксперты рассказали, что из своего рациона их не нужно исключать. это не значит, что их нужно исключить из рациона. Диетологи рассказали, какие сезонные фрукты нужно обязательно употреблять зимой.

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Авокадо - самый "обволакивающий" и не раздражающий ЖКТ фрукт, антиэйдж, антистресс-продукт. Содержит калий, магний, витамин С и витамины группы В! В 100 гр мякоти - 15 гр цельных жиров.Чтобы жесткий авокадо доспел, просто положите его в бумажный пакет при комнатной температуре.

Хурма - отличный источник йода, помощник при железодефиците, имеет мочегонный эффект - профилактика отеков и гипертонии, содержит бета-каротин для здоровья глаз, противораковый антиоксидант ликопин не меньше, чем в помидорах, бактерицидные танины (их больше в хурме, которая вяжет).

Мандарины - богаты не только известным витамином С, но и легко-усвояемым кальцием. Рутин помогает укреплять стенки сосудов. Благодаря содержанию растворимых пищевых волокон, способствует восстановлению баланса "плохого" и "хорошего" холестерина, усмиряет метаболизм. Успокаивает нервную систему за счет витамина В6.

Гранат - улучшает кроветворение (профилактика анемии), нормализует давление, имеет мочегонный и антисептический эффект, способствует процессам детоксикации.

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