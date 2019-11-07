Какие продукты чаще других вызывают отравление [ Редактировать ]
Отравление - интоксикация организма, с которой сталкивались практически все. Они бывают разные, в частности и пищевые. Диетологи рассказали, какие продукты чаще остальных вызывают отравление. Иногда это происходит из-за поражения инфекцией самого продукта, а в иных случаях - из-за микробов на его поверхности.
Специалисты посоветовали очень внимательно относиться к яйцам. Их ни в коем случае нельзя хранить где-то, помимо холодильника, а также мыть перед употреблением. Дело в том, что скорлупу яиц покрывает специальный защитный слой.
Нельзя не упомянуть рыбу и морепродукты. Их стоит покупать только у проверенных поставщиков. То же самое касается и мяса птицы. Его, к слову, также необходимо подвергать тщательной термообработке. Курятина часто может быть заражена стафилококком и сальмонеллой.
Нередко люди также испытывают неприятные ощущения после употребления фруктов и овощей. Чаще всего причиной становится то, что их недостаточно хорошо моют. Их нужно тщательно мыть фрукты и овощи, используя для обеззараживания лимонный сок.
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