В Киеве правоохранители задержали мужчину за разбойные нападения на пенсионеров. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева.

В Соломенское управления полиции от граждан поступило несколько сообщений о нападениях: их бил, а потом отбирал деньги неизвестный молодой человек. Жертвами преступления становились пожилые люди после посещения продуктовых магазинов. Полицейские установили личность злоумышленника.

Читайте также В Киеве на вокзале произошла резня

Так, у супермаркетов 21-летний житель Хмельницкой области ждал одиноких пенсионеров, которые с покупками возвращались домой, после чего в подъездах или возле домов нападал на них.

После совершенных преступлений фигурант вернулся в Хмельницкую область, где его помогли задержать местные сотрудники уголовного розыска. Задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и недавно освободился из мест лишения свободы.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по части 2 статьи 186 (грабеж) и части 1 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Тернополе зверски изрезали мужчину из-за сигареты.