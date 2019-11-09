В Киеве задержали мужчину за нападения на пенсионеров [ Редактировать ]
В Киеве правоохранители задержали мужчину за разбойные нападения на пенсионеров. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева.
В Соломенское управления полиции от граждан поступило несколько сообщений о нападениях: их бил, а потом отбирал деньги неизвестный молодой человек. Жертвами преступления становились пожилые люди после посещения продуктовых магазинов. Полицейские установили личность злоумышленника.
Так, у супермаркетов 21-летний житель Хмельницкой области ждал одиноких пенсионеров, которые с покупками возвращались домой, после чего в подъездах или возле домов нападал на них.
После совершенных преступлений фигурант вернулся в Хмельницкую область, где его помогли задержать местные сотрудники уголовного розыска. Задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и недавно освободился из мест лишения свободы.
Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по части 2 статьи 186 (грабеж) и части 1 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Тернополе зверски изрезали мужчину из-за сигареты.
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