В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале случилось происшествие. Известно, что мужчина напал на приятеля и пырнул его ножом. Инцидент произошел в ходе распития алкоголя. Пострадавшего госпитализировали, передает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Его задержали. Мужчина также находился в розыске за совершение кражи и ограбления. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого нож, его направили на экспертизу.

По данному факту столичные следователи начали уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Черниговом девушка до смерти забила мать, а также под Днепром мужчину убили стулом.