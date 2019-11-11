В понедельник, 11 ноября, христиане отмечают День Преподобной мученицы Анастасии Римляныни. В этот день было принято подстригать овц и звать друзей в гости.

Приметы на 11 ноября:

1. Если петух орет рано - ждите беды.

2. Если дождь пошел с грозой - зима будет морозной.

3. Уроните ложку - прийдут гости.

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