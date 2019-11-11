"Ведет себя как другой человек": мужчина во сне едва не задушил жену [ Редактировать ]
В США мужчина во сне пытался задушить собственную жену. Об этом пишет сайт телеканала Fox 8.
Рон Уайтхолл уже много лет страдает лунатизмом, но недавно он начал отыгрывать свои сновидения. Мужчина дважды падал с лестницы, когда ходил во сне. Кроме того, однажды он проснулся посреди ночи в машине.
Когда ему приснилось, что он противостоит хулигану, в реальности мужчина хватал спавшую рядом супругу. Она добавила, что в жизни ее муж не агрессивен, но "во сне он ведет себя как другой человек".
Ранее сообщалось о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети.
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