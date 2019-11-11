В США мужчина во сне пытался задушить собственную жену. Об этом пишет сайт телеканала Fox 8.

Рон Уайтхолл уже много лет страдает лунатизмом, но недавно он начал отыгрывать свои сновидения. Мужчина дважды падал с лестницы, когда ходил во сне. Кроме того, однажды он проснулся посреди ночи в машине.

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Когда ему приснилось, что он противостоит хулигану, в реальности мужчина хватал спавшую рядом супругу. Она добавила, что в жизни ее муж не агрессивен, но "во сне он ведет себя как другой человек".