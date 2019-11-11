В Японии девушка шокировала трюком с яблоком. Она голыми руками сломала яблоко на две части. Видео появилось в Twitter.

В ролике девушка держит яблоко, на которое нажимает двумя ладонями в течение 10 секунд. Плод постепенно ломается на две части, и в конце она показывает две части фрукта.

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"Потрясающе! Люблю такое соединение силы разума и физической силы", - написали в сети.

Девушка позже сообщила, что после съемки съела поделенное яблоко и считает себя "горилой" после этого трюка.

Ранее сообщалось о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети.