Девушка шокировала трюком с яблоком (видео) [ Редактировать ]
В Японии девушка шокировала трюком с яблоком. Она голыми руками сломала яблоко на две части. Видео появилось в Twitter.
В ролике девушка держит яблоко, на которое нажимает двумя ладонями в течение 10 секунд. Плод постепенно ломается на две части, и в конце она показывает две части фрукта.
"Потрясающе! Люблю такое соединение силы разума и физической силы", - написали в сети.
Девушка позже сообщила, что после съемки съела поделенное яблоко и считает себя "горилой" после этого трюка.
これと言って特技は無いですが、りんご真っ二つに割れるんで彼女にどうですか…………(何番煎じ) pic.twitter.com/cqP1cwAz4r— ナノ(5) (@na_no71) 7 ноября 2019 г.
Ранее сообщалось о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети.
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