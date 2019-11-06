В США мужчина умер после конфликта в очереди за сэндвичем, сообщает USA Today.

Известно, что происшествие случилось в одном из ресторанов быстрого питания. Образовалась огромная очередь за бутербродом.

По словам очевидцев, конфликт возник из-за того, что один из мужчин не соблюдал очередь. Мужчины начали потасовку внутри ресторана, а затем пошли на улицу.

Через время участников ссоры обнаружили с ножевыми ранениями, одного при смерти.

Ранее сообщалось, что огромный крокодил напал на рыбака.