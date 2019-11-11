В понедельник, 11 ноября, в Харькове "заминировали" три суда. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области.

Известно, что поступила информация о минировании судов на проспекте Правды, 5, проспекте Независимости, 13 и площади Героев Небесной Сотни, 36.

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"На линию "102" с мобильного телефона позвонил неизвестный и сообщил о минировании судов. По адресам выехали следственно-оперативные группы Шевченковского и Основянского ОП, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Обзор мест событий продолжается. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей. А также в киевском метро искали взрывчатку.