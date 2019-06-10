В понедельник, 10 июня, в Киеве закрыли две центральные станции метро - "Театральную" и "Золотые ворота". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

"Внимание! Станции "Театральная" и "Золотые ворота" закрыты на проверку. Поступил анонимный звонок о минировании! Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" десятки зданий, а также что в Харькове "заминировали" 31 объект.