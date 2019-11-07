В Киеве "заминировали" метро [ Редактировать ]
Метро / Фото: "Тсн"
В Киеве "заминировали" три станции метро. Об этом сообщает "Киевский метрополитен".
"Внимание! Станции "Золотые Ворота", "Красный хутор", "Академгородок" закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании", - говорится в сообщении.
Известно, что на данный момент проводится проверка помещений.
Раньше сообщалось о том, что в киевском метро ищут взрывчатку. А также метро столицы меняет график работы.
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