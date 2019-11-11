Во вторник, 12 ноября, произойдет полнолуние. Пика оно достигнет в 15:34. По мнению астрологов, полнолуние - коварное время, в период которого может произойти все самое неожиданное. Однако предсказатели обещают, что в этот день на первый план выйдут все ваши желания и цели.

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Крайне важно беспокоиться о близких и уделять должное внимание семье. Также есть большая вероятность, что все ваши старания на работе принесут первые плоды. Также рекомендуется заботиться о своем здоровье и не поднимать ничего тяжелого.

Астрологи рекомендуют в ноябрьское полнолуние планировать бюджет и правильно распоряжаться финансами. Желания, озвучиваемые в этот день, принесут быстрые перемены.

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