Полнолуние 12 ноября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Во вторник, 12 ноября, наступит 16 лунный день. Этот период считается днем чистоты и гармонии. Крайне важно не нарушать гармонию внутреннего состояния. Также нужно быть спокойным и не впадать в крайности. Для того, чтобы месяц был успешным - проведите дома генеральную уборку.
Рациональное мышление способствует решению денежных вопросов. В эти дни желательно быть трудолюбивым и экономным, ценить красоту.
Что же нельзя делать в полнолуние?
- Ссориться с близкими и друзьями. Негативная энергия собеседника может на вас обрушиться.
- Не тратить большую сумму денег. Вы рискуете купить совершенно бесполезную вещь.
- Употреблять алкоголь.
Кроме того, полнолуние - крайне коварное время, которое может, либо дать вам желаемое, либо отнять последнее.
Также читайте, какие знаки зодиака в опасности в полнолуние.
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