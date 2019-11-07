Во вторник, 12 ноября, наступит 16 лунный день. Этот период считается днем чистоты и гармонии. Крайне важно не нарушать гармонию внутреннего состояния. Также нужно быть спокойным и не впадать в крайности. Для того, чтобы месяц был успешным - проведите дома генеральную уборку.

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Рациональное мышление способствует решению денежных вопросов. В эти дни желательно быть трудолюбивым и экономным, ценить красоту.

Что же нельзя делать в полнолуние?

Ссориться с близкими и друзьями. Негативная энергия собеседника может на вас обрушиться.

Не тратить большую сумму денег. Вы рискуете купить совершенно бесполезную вещь.

Употреблять алкоголь.

Кроме того, полнолуние - крайне коварное время, которое может, либо дать вам желаемое, либо отнять последнее.

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