Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом від 198-го округу у місті Сміла Черкаської області.

Рішення ухвалили після повторного перерахунку голосів. Центрвиборчком уже двічі оголошував Сергія Рудика переможцем. Утім, опоненти політика почали надсилати численні судові скарги, аби визнати результати виборів недійсними. Усі суди політик виграв. Завтра переможець має повторно скласти присягу у Верховній Раді й отримати постійне посвідчення народного депутата.

"Була підключена вся мережа адміністративного так званого ресурсу. І в чому його складність, в тому що довести практично нічого не можливо. Ніхто ж не може підтвердити факт наявності телефонної вказівки "мочити Рудика" . Але незважаючи на цей шалений тиск і, здавалося вже шансів ноль, принцип ніколи не здавайся спрацював - я єдиний народний депутат в історії України, який тричі реєструвався народним депутатм. Я єдиний народний депутат який реєструвався таким двома складами ЦВК, я вже не кажу про 53 судові засідання які передували всій цій історії", - говорить Сергій Рудик, переможець виборів на 198 виборчому окрузі.