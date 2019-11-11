ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом від 198-го округу Черкаської області [ Редактировать ]
Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом від 198-го округу у місті Сміла Черкаської області.
Рішення ухвалили після повторного перерахунку голосів. Центрвиборчком уже двічі оголошував Сергія Рудика переможцем. Утім, опоненти політика почали надсилати численні судові скарги, аби визнати результати виборів недійсними. Усі суди політик виграв. Завтра переможець має повторно скласти присягу у Верховній Раді й отримати постійне посвідчення народного депутата.
"Була підключена вся мережа адміністративного так званого ресурсу. І в чому його складність, в тому що довести практично нічого не можливо. Ніхто ж не може підтвердити факт наявності телефонної вказівки "мочити Рудика" . Але незважаючи на цей шалений тиск і, здавалося вже шансів ноль, принцип ніколи не здавайся спрацював - я єдиний народний депутат в історії України, який тричі реєструвався народним депутатм. Я єдиний народний депутат який реєструвався таким двома складами ЦВК, я вже не кажу про 53 судові засідання які передували всій цій історії", - говорить Сергій Рудик, переможець виборів на 198 виборчому окрузі.
по теме
Британські депутати масово йдуть із великої політики
Британські депутати масово йдуть із великої політики. Понад 70 обранців не збираються балотуватися на дочасних виборах, що відбудуться за 5 тижнів
Кіпр визнав помилки під час роздавання "золотих" паспортів
Серед нових кіпріотів виявилося чимало сумнівних осіб, зокрема прибічники азійського диктатора та звинувачувані на батьківщині в шахрайстві та ухиленні від сплати податків багатії
У Страсбурзі відкрився світовий форум за демократію
Його організували Рада Європи та французький уряд. Цей саміт відбувається щолистопада, на ньому обговорюють проблеми народо-правства
Стан і проблеми вітчизняної свободи слова: голова Національної спілки журналістів України виступить з трибуни Верховної Ради
Безпека журналістів. Про стан і проблеми вітчизняної свободи слова з трибуни Верховної Ради говоритимуть представники ЗМІ
Держ-секретар США Майк Помпео окреслив умови, за якими Вашингтон допоможе Києву
Боротьба з корупцією та протидія російській агресії. Держ-секретар США Майк Помпео окреслив два головних пріоритети, за якими Вашингтон допомагає Києву