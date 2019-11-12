В США президент экстренно госпитализирован [ Редактировать ]
39 - го президента Соединенных Штатов Америки Джимми Картера госпитализировали. Соответствующая информация опубликована пресс-службой центра Картера
Известно, что экс-глава государства находиться в Атланте для проведения процедур по снижению внутричерепного давления.
"Бывший президент США Джимми Картер был принят в больницу при университете Эмори сегодня вечером (11 ноября - ред.) для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений", - говориться в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что Игоря Верника экстренно госпитализировали. А также Гвоздик попал в больницу.
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