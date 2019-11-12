Без погоджень і попереджень 28 гектарів землі віддали в приватні руки на Рівненщині. Розділили - по два гектари. Хто отримав землю - селяни не знають. Кажуть: роками стоять у черзі, щоб отримати бодай сотку. Та відмовляють навіть атовцям. Хто дерибанить рівненські землі - з'ясовували мої колеги.

Це вулиця наша Пересопницька. Ось видно це кінець вулиці. І ця вся ділянка займає територію аж до слідуючого села Новожуків.

Ці 28 гектарів поля обабіч дороги між селами Старожуків та Новожуків. Зараз тут сходить озимий ріпак. За проектом місцевої влади, ці ділянки під забудову мали отримати учасники АТО та жителі обох сіл.

"Це мали бути ділянки під будівництво орієнтовною площею по 15 соток. Це можна було б порядка чоловік 200-300 забезпечити житлом", - говорить Олег Самчук, землевпорядник Зорянської сільської ради.

На початку літа землю роздали. Селяни ж дізналися про це тільки тепер. Кому тепер належать ділянки - люди не знають.

"Говорять, що тут вже є власники, половину власників, ніби там чотирнадцять чоловік. Їм по два гектара вже виділили. Це люди немісцеві. Повірте. Бо це ніби як продали їм. Наші місцеві не мають такої змоги навіть купити сотку землі", - говорить Ольга Білоус, жителька села Старожуків.

Селяни теж розраховували на ці землі. Утім, місцева влада людям відмовляла.

"Батько читає відповідь чиновників: В межах села Старожуків відсутні земельні ділянки загальною площею 2 гектари".

Купу відписок чиновників різних інстанцій назбирали і батьки учасника АТО Андрія Дмитрука.

"Нащо мені ці награди, що вони йому подавали. І прийшов - льготи, а льготів нема ніяких. Просив же дайте землі, і землю відказують, відмовляють", - говорить Любов Дмитрук, жителька села Старожуків.

Ще більше ста учасників АТО стоять у черзі на землю в селі Зоря. Голова сільради каже - 28 гектарів у громади забрали незаконно.

"Ми не можемо з'ясувати хто ці люди, тому що розподіл цих земель відбувається не з відома Зорянської сільської ради. Цими землями розпоряджається Держгеокадастр. Як правило, вони весь час звертаються, повинні звертатися до нас для погодження своїх документів. Це було неодноразово. Жодного документу, жодного звернення щодо 28 гектарів до Зорянської сільської ради не надходило", - говорить Михайло Дяченко, виконувач обов'язків голови Зорянської сільської ради.

У геокадстрі переконують - землю роздали правомірно. Безкоштовно її отримали 14 жителів Рівненщни. Але хто саме не кажуть.

"Від нашого відділу канцелярії виходило 21.03 цього року погодження на сільську раду. Зверталися громадяни, яким скоріше всього надали земельні ділянки у власність, оскільки вони є в державному реєстрі. Ці земельні ділянки, якщо вони виділялись за рахунок земель запасу, вони під мораторій не попадають", - говорить Сергій Дубич, перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області.

Селяни, яким казали, що вільної землі немає - обурені.

"Кажуть, що ця земля вже давним-давно є продана! Продана і роздана таким людям, які вообще на цю землю не розполагають", - говорить Марія Гримак, жителька села Старожуків.

Про те, що землі тут цінні, місцеві жителі добре знають.

Ще у 2016 СБУ затримала на хабарі сільського голову Зорі. За даними правоохоронців Михайло Олійник отримав півмільйона гривень за півтора гектара. Утім вироку у справі немає й досі. І чоловік все ще обіймає посаду.

Просто в нас тут всі бояться нашого цього Олійника, який там замішаний в цій землі.

Люди звернулися до правоохоронців. І поки вирішується, чи відкривати провадження - більшу половину цих угідь уже скупило фермерське господарство.