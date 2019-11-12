У Росії засудили шістьох кримських татар за участь у "Хізб ут-Тахрір" [ Редактировать ]
Шістьох фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" російська феміда засудила до колонії суворого режиму. Кримчани отримали від 7 до 19 років ув'язнення.
Таке рішення виніс Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Про це повідомляє видання "Крим.реалії". Засуджені були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті.
Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір". Захисники вважають їх переслідування вмотивованим за релігійною ознакою.
МЗС України вже виступило з вимогою - звільнити засуджених кримчан.
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