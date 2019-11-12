МЗС України вже виступило з вимогою звільнити засуджених кримчан

Шістьох фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" російська феміда засудила до колонії суворого режиму. Кримчани отримали від 7 до 19 років ув'язнення.

Таке рішення виніс Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Про це повідомляє видання "Крим.реалії". Засуджені були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті.

Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір". Захисники вважають їх переслідування вмотивованим за релігійною ознакою.

МЗС України вже виступило з вимогою - звільнити засуджених кримчан.