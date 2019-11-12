Спостерігачі ОБСЄ зафіксували постріли у межах ділянки розведення неподалік Богданівки та Петрівського. У звіті йдеться про 12 пострілів 10 листопада зі стрілецької зброї.

Представники місії встановили, що 10 з них були саме у межах зазначеної зони. Тим часом українська сторона завершила передислокацію бійців та озброєнь.

Розведення, нагадую, почали дев'ятого листопада. В ОБСЄ запевнили, що розведення військ відбулося дзеркально. За три дні перемістили 42 військовослужбовці, озброєння та військову техніку.

Уже сьогодні опівдні сапери почнуть розміновувати території. Роботи триватимуть близько тижня.