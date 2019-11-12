Експрезидент Болівії заявив про державний переворот та улетів до Мексики [ Редактировать ]
Колишній президент Болівії Ево Моралес покинув країну і вилетів до Мексики на літаку мексиканських ВПС. Напередодні влада цієї країни запропонувала надати йому політичний притулок через загрозу життя.
Перед відльотом Моралес заявив, що в країні стався державний переворот і пообіцяв повернутися з новими силами. Протести в Болівії тривають вже кілька тижнів.
Опозиція не погодилася з результатами президентських виборів, на яких знову переміг Моралес. Він керував країною з 2006 року. 10 листопада президент заявив про відставку, але це не зупинило заворушення.
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