В США кота приговорили к "одиночному заключению" [ Редактировать ]
В американском приюте для животных Friends For Life кота изолировали от животных, из-за того что он открывал двери и выпускал всех. Об этом сообщает Fox News.
Кот по кличке Квилти делает это каждую ночь. Утром персонал приходит в приют и обнаруживает множество кошек в офисной части. Их запирают в отдельном помещении, но Квилти отпирает эту дверь.
Работники решили остановить кота и купили "детский замок". Пока его не установят, кот будет сидеть в изолированом помещении.
Раньше сообщалось о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети. А также в киевском магазине появились камеры для собак.
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