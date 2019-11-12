В американском приюте для животных Friends For Life кота изолировали от животных, из-за того что он открывал двери и выпускал всех. Об этом сообщает Fox News.

Кот по кличке Квилти делает это каждую ночь. Утром персонал приходит в приют и обнаруживает множество кошек в офисной части. Их запирают в отдельном помещении, но Квилти отпирает эту дверь.

Работники решили остановить кота и купили "детский замок". Пока его не установят, кот будет сидеть в изолированом помещении.

Раньше сообщалось о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети. А также в киевском магазине появились камеры для собак.