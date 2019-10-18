Сотрудники аэропорта в Нью-Йорке нашли кота в чемодане пары Ника и Вуарри Кул. Об этом сообщает Manchester Evening News.

"Сотрудники службы безопасности выглядели крайне озадаченными и несколько раз переспросили, кому принадлежит сумка", - уточнил Ник Кул, отметив.

Пара улетала в отпуск, чтобы отметить 40-летие.

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"Кенди любит сидеть в закрытых пространствах, поэтому всегда прячется в сумках и коробках", - пояснил мужчина.

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