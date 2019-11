Американец Макс Вреденбург из небольшого города Рокпорт ошарашил пользователей сети. Так, 19-летний парень рассказал, что в августе 2010 года он бросил в океан стеклянную бутылку со спрятанным в ней посланием. Спустя 9 лет он получил ответ. О невероятной истории Макс рассказал в своем Twitter.

Так, в своем детском письме мальчик коротко рассказал о себе. Вреденбург попросил получателя написать ему на адрес, указанный в письме. Спустя 9 лет Вреденбург, уже будучи студентом массачусетского колледжа, наконец-то получил ответ.

Отправителем оказался некий Г. Дюбуа. Из ответа следовало, что бутылка с посланием преодолела более шести тысяч километров; ее прибило к французскому пляжу. Дюбуа приложил к своему ответу карту с точным указанием места, где обнаружили бутылку, а также письмо 10-летнего Вреденбурга.

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq