9 лет спустя: парень получил ответ на послание в бутылке [ Редактировать ]
Американец Макс Вреденбург из небольшого города Рокпорт ошарашил пользователей сети. Так, 19-летний парень рассказал, что в августе 2010 года он бросил в океан стеклянную бутылку со спрятанным в ней посланием. Спустя 9 лет он получил ответ. О невероятной истории Макс рассказал в своем Twitter.
Так, в своем детском письме мальчик коротко рассказал о себе. Вреденбург попросил получателя написать ему на адрес, указанный в письме. Спустя 9 лет Вреденбург, уже будучи студентом массачусетского колледжа, наконец-то получил ответ.
"21 августа 2010 года я бросил в океан бутылку с посланием на пляже в Рокпорте, штат Массачусетс. 10 октября 2019-го мое письмо нашли на пляже во Франции. Взрыв мозга. Девять лет", - восхитился парень.
Отправителем оказался некий Г. Дюбуа. Из ответа следовало, что бутылка с посланием преодолела более шести тысяч километров; ее прибило к французскому пляжу. Дюбуа приложил к своему ответу карту с точным указанием места, где обнаружили бутылку, а также письмо 10-летнего Вреденбурга.
On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq— māx (@VredenburghMax) 8 ноября 2019 г.
Читайте о том, как целая семья выжила благодаря бутылке с запиской. Также мы писали о том, что бутылка вина ушла с молотка за рекордную сумму.
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