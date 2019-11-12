Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, в котором говорится о том, что пенсии в Украине будут назначать по возрасту автоматически. Также все расчеты выплат можно будет посмотреть онлайн.

С Нового года обслуживать получателей социальных выплат будут на веб-портале ПФУ. Кроме того, до конца года должен начать свою работу "Пенсионный калькулятор" для автоматического расчета размера пенсионных выплат.

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До 30 июня 2020 года в стране будет введен механизм автоматического (без обращения лица) назначения пенсий по возрасту по достижении пенсионного возраста.

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Также в силу вступает обязательная профессиональная накопительная пенсионная система для работников, которые заняты на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей.

Ранее мы писали о том, какие документы нужны для оформления пенсии. Также в Украине повысили пенсионный стаж.