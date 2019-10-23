В среду, 23 октября, президенту Украины Владимиру Зеленскому передали на подпись законопроект о верификации пенсий и других государственных выплат. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Так, последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона в среду, 23 октября, подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Читайте также Пенсии в Украине: как оформить и какие документы нужны

Законопроектом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

Верификация таких выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе.

Напомним, в Конституционном суде Украины приняли важное решение касательно пенсий. Так, была признана незаконность установления минимального порога длительности трудового стажа для выхода на пенсию по выслуге лет.