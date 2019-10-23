Верификация пенсий и субсидий: на подпись Зеленскому передали закон [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, президенту Украины Владимиру Зеленскому передали на подпись законопроект о верификации пенсий и других государственных выплат. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Так, последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона в среду, 23 октября, подписал глава парламента Дмитрий Разумков.
Законопроектом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.
Верификация таких выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе.
Напомним, в Конституционном суде Украины приняли важное решение касательно пенсий. Так, была признана незаконность установления минимального порога длительности трудового стажа для выхода на пенсию по выслуге лет.
по теме
Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством
В понедельник, 21 октября, президент Владимир Зеленский подписал закон №1056-1
Отмена военного сбора: как увеличатся зарплаты украинцев
В Украине хотят отменить военный сбор. Если такое случится, то средний размер зарплат увеличится примерно на 160-200 грн
Пенсии в Украине: жителей страны ждет новая проблема
Люди, которые планируют оформлять пенсию, могут столкнуться с новой проблемой
Украинцам повысят пенсии в октябре: кто не получит доплату
В октябре украинцам произведут индексацию доходов
Пресс-марафон Зеленского: названа стоимость банкета
В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел масштабный пресс-марафон, который продолжался почти 14 часов